إصابة مسنة في اعتداء للمستوطنين

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

أصيبت مسنة فلسطينية بجروح في الرأس إثر رشقها بالحجارة من مستوطنين في البلدة القديمة بالخليل. وأفاد نجلها منتصر أبو رجب التميمي بأن المستوطنين رشقوا والدته هالة أبو رجب (55 عاماً) بالحجارة أثناء وجودها على شرفة منزلها، ما أدى لإصابتها بجروح في وجهها نقلت إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وذكر أن المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الخليل المدججين بالسلاح، هاجموا منزلهم في البلدة القديمة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم عليهم، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر لدى العائلة، خاصة الأطفال.