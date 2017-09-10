البحرين تشيد بالجهود السعودية لرعاية الحجاج

المنامة (وكالات)

أشاد رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رعاية الحجاج وما قدمته لهم من خدمات جليلة خلال موسم الحج، مؤكداً أن ذلك أمر ليس بغريب على السعودية وقيادتها الحكيمة، وقال لدى استقباله عدداً من السفراء وكبار المسؤولين والنخب الاقتصادية ورجال الصحافة والإعلام «إن الشكر واجب للسعودية ولخادم الحرمين على كل هذه الجهود التي أشاد بها الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية». وأعرب عن ثقته في قدرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق ما ترجوه لدولها وشعوبها من خير وتقدم، مشدداً على أهمية الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دول المجلس وأن تزيد من وتيرة العمل للبناء على ما تحقق من على صعيد التنمية الشاملة.