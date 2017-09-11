دعوة لتنقية الأجواء العربية وتعزيز العمل المشترك

القاهرة (وكالات)

بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير جيبوتي لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والتي تستمر يومين لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الدورة الوزارية، ومناقشة الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال، والتي تبلغ 28 بنداً، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك وترأس المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات.

وفي كلمتها، دعت جيبوتي إلى تعزيز العمل العربي المشترك، والعمل على حل الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتنقية الأجواء العربية، تمهيداً لإنجاح القمة العربية المقبلة. وقال مندوب جيبوتي الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد حرسي، إن المنطقة العربية تعيش أوضاعاً خطيرة، معرباً عن الأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة جهوداً داخلية في الدول التي تعاني المشكلات «لحل أزماتها عن طريق الحوار».

واعتبر أن أعمال الدورة «تشكل فرصة لتنقية الأجواء، والوصول لتفاهم مشترك إزاء القضايا على أن ترفع القضايا الشائكة للبحث عن توافق بشأنها». وأعرب عن الشكر للجامعة لمواقفها إزاء النزاع الجيبوتي - الإريتري، مؤكداً كذلك أهمية مواصلة دور الجامعة بشأن القضية الفلسطينية، وتعزيز دورها في الأزمات في اليمن وسوريا والعراق.

من جانبه، استعرض سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، في كلمة، إنجازات بلاده خلال ترؤسها الدورة المنصرمة 147 لمجلس الجامعة العربية. وأكد العرباوي في هذا الإطار أهمية تضافر الجهود العربية لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة العمل العربي المشترك «حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف». وقال إن «موضوع إصلاح الجامعة العربية من أهم الرهانات والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك». وانبثق عن الاجتماع ثلاث لجان رئيسة تتعلق بالشؤون السياسية والقانونية والإدارية والمالية، وذلك لإعداد التوصيات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول أعمال المجلس.

ويبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الذي يتضمن 28 بنداً، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، ورفع مشاريع القرارات إلى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها غداً وبعد غدٍ.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، في تصريح صحفي، إن الاجتماع سيناقش البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورات العادية للمجلس، سواء القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية. وأضاف أن: «الدورة ستبحث عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التطورات الحاصلة في الأزمتين السورية والليبية وغيرها»، معرباً عن تطلعه للتوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس جامعة الدول العربية، وتوصل الدول العربية لمواقف تضع الجانب العربي في مواقف الدول المبادرة وليس الموقف الدفاعي. وتشمل البنود أيضاً قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنوداً حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تتضمن البنود دعم الإيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته.