رئيس الصومال: الإمارات تساهم في نهضة جيشنا

مقديشو (وام)

قام فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بزيارة لمركز التدريب العسكري الإماراتي في مقديشو، حيث كان في استقباله محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال. وقام الرئيس الصومالي خلال الزيارة بجولة اطلع خلالها على مرافق مركز التدريب العسكري -الذي تكفلت ببنائه ودعمه دولة الإمارات لتدريب القوات المسلحة الصومالية- واستمع إلى الفريق الإماراتي والمدربين العسكريين الذين يقومون بمهمة تدريب الجنود الصوماليين.

وأكد الرئيس الصومالي -في كلمة ألقاها أمام الجنود الذين يتلقون التدريبات في المركز- أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية، مما يساهم في نهضة الجيش الوطني الصومالي.

وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المستمرة في دعم أمن واستقرار الصومال وعلى دورها البارز في إعادة بناء القوات المسلحة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في تجهيز وإعادة بناء الجيش الوطني ومساعدة الصومال على استعادة استقراره وإعادة بناء دولته.

ورافق الرئيس الصومالي خلال الزيارة لمركز التدريب الإماراتي في مقديشو، معالي عبدالقادر معلم نور وزير الدولة لشؤون الرئاسة وعبدالله عولاد روبله نائب وزير الدفاع وموليد حسين غوهاد النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ الصومالي واللواء محمد أحمد جمعالي قائد الجيش، واللواء بشير محمد جامع مستشار الرئيس لشؤون القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة الصومالية. وفي نهاية الزيارة، قدم السفير محمد أحمد العثمان شكره وتقديره للرئيس الصومالي على زيارته لمركز التدريب الإماراتي في مقديشو وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مستمرة في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال.