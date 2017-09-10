اعتقال قيادات من القاعدة في وادي حضرموت

بسام عبدالسلام(عدن)

أعلنت مصادر أمنية يمنية في وادي حضرموت عن ضبط عناصر من تنظيم القاعدة، بينهم قياديون عقب مداهمة أحد المنازل في مدينة تريم. وأفادت المصادر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على القياديين في التنظيم أحمد سالم باشراحيل الملقب بـ «أبو البراء»، وآخر يدعى خالد القملي، إلى جانب عدد من العناصر الإرهابية أثناء مداهمة منازل سكنية في مدينة تريم، مشيرة إلى أن القياديين يعدان من أخطر العناصر الإرهابية المتهمة بتنفيذ سلسلة الهجمات في حضرموت.

وأشارت المصادر أن الأجهزة الأمنية تشن حملة لمداهمة عدد من المواقع التي تتحصن فيها خلايا إرهابية في مدينة تريم ومناطق مجاورة، مشيراً إلى أن التصعيد الأمني مستمر في مدن ومديريات وادي حضرموت لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الانفلات الأمني. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية من إفشال مخطط يستهدف قيادات عسكرية وأمنية وأخرى محلية في عدد من مدن مناطق وادي حضرموت. وأفاد مصدر أمني أن المخطط كان يستهدف تنفيذ هجمات إرهابية بعبوات متفجرة وعمليات اغتيال بحق قيادات أمنية وعسكرية ومحلية تم العثور على أسمائهم ضمن كشوفات أثناء مداهمة أحد المنازل في مدينة تريم.

من جهته، أكد رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي أن القبائل ستقف إلى خلف كل الجهود الرامية لإعادة الأمن والأمان لمدن ومحاربة الإرهاب والتطرف في وادي حضرموت، معلناً إدانته لجرائم القتل والاختطافات والظواهر التي شهدتها عدد من مدن الوادي خلال الفترة الماضية.