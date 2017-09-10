21 قتيلاً باشتباكات «حوثية - حوثية» شرق صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 21 مسلحاً حوثياً على الأقل وجرح آخرون أمس الأحد باشتباكات داخلية بين جماعات «حوثية» متنافسة شرق صنعاء، حيث سقط حوثيون آخرون قتلى بمعارك مع قوات الشرعية وغارات جوية للتحالف العربي. وقالت مصادر محلية وعسكرية ميدانية إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس بين جماعات حوثية متنافسة على قيادة الميليشيات الانقلابية المرابطة في جبل استراتيجي بين بلدتي حريب القراميش وبني حشيش حيث تتبع الأولى محافظة مأرب وتعود الثانية لمحافظة صنعاء. وقال سكان إن المواجهات نشبت بين مسلحين حوثيين من أهالي بلدة حريب القراميش وآخرين من عناصر الجماعة المذهبية قدموا من خارج البلدة حاولوا استحداث نقطة عسكرية في جبل شجاع الواقع بين حريب القراميش وبني حشيش.

وأكدت مصادر عسكرية مصرع 21 على الأقل وإصابة عشرات آخرين جراء الاشتباكات بين الفصائل الحوثية المتناحرة التي استمرت حتى وقت متأخر مساء الأحد. كما قتل مسلحون حوثيون من الطرفين، بينهم قيادات ميدانية، المتنازعين في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعاً لهم في المنطقة. وهاجمت مقاتلات التحالف، أمس، مواقع للميليشيات في بلدة نهم القريبة، حيث تدور معارك شرسة بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية منذ نحو عامين.

وذكر بيان للجيش الوطني أن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في عدد من المواقع بنهم شمال شرق صنعاء، وأنها أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا. وأضاف البيان أن القيادي الحوثي الميداني، هاشم حبيش، وهو نجل أحد كبار شيوخ بلدة حرف سفيان في محافظة عمران (شمال) لقي مصرعه خلال الاشتباكات في نهم. وإلى الشمال من نهم، تواصلت أمس المعارك بين الطرفين في العديد من جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري حكومي إن قوات الجيش هاجمت مواقع للميليشيات في جبهة العقبة ببلدة خب والشعف شرق الجوف ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المتمردين.