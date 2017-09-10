حزب صالح يرفض قرارات «أحادية» للمتمردين

صنعاء (الاتحاد)

دعت جماعة الحوثي الانقلابية أمس مقاتليها إلى الاحتشاد في صنعاء 21 سبتمبر الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثة لسيطرة الجماعة المرتبطة بإيران على العاصمة اليمنية، حيث تتصاعد حدة التوتر بين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على خلفية اتهامات متبادلة بالفساد والخيانة. ودعا محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين وتهيمن على المشهد السياسي والعسكري في صنعاء، إلى الاحتشاد صباح 21 سبتمبر في ميدان السبعين جنوب العاصمة.

وشدد الحوثي على ضرورة «تجهيز أكبر القوافل (المسلحة) في الذكرى الثالثة للثورة لدعم جبهات القتال» في البلاد، حسبما أفادت مصادر إعلامية في الجماعة المسلحة التي استولت على السلطة في صنعاء مطلع فبراير 2015، وفجرت حرباً أهلية واسعة لا تزال محتدمة حتى اليوم. وحث القيادي الحوثي البارز مسلحي الجماعة في معقلها محافظة صعدة الشمالية على التوجه إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الحشد المسلح صبيحة 21 سبتمبر، في تطور كبير سيُصعد من حالة التوتر والاحتقان بين الحوثيين وحليفهم حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، الذين يشكلان المجلس السياسي الحاكم في صنعاء منذ أغسطس العام الماضي.

وتزامنت دعوة الحوثيين للاحتشاد في صنعاء مع تعزير قبضتهم على مؤسسة القضاء وجهات حكومية مالية ورقابية بالعاصمة عبر الإطاحة بقيادات موالية لصالح وتعيين موالين لهم.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصمّاد، أصدر قرارات قضت بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وإبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

كما قضت قرارات الصمّاد، وهو قيادي حوثي كبير، عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وأكرم محمد علي الوشلي، وكيلين بوزارة المالية التي يديرها الوزير صالح شعبان المقرب من الحوثيين.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، مساء الأحد، رفضه للقرارات الصادرة عن رئيس المجلس السياسي لعدم إقرارها من قبل المجلس المشكل مناصفة بين الطرفين. وقال مصدر مسؤول في كتلة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمجلس السياسي، إن جميع القرارات الصادرة من رئيس المجلس صالح الصمّاد «لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه، (لذلك) فهي أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه.

ووصف المحلل السياسي اليمني والقيادي المنشق عن جماعة الحوثيين، علي البخيتي، في تغريدات على تويتر، حزب المؤتمر الشعبي العام بالضعيف والعاجز، وطالب بـ«تغيير خريطة التحالفات لهزيمة» جماعة الحوثي التي قال إنها «لا تعرف معنى شراكة، ولا تحترم عهداً ولا تفهم إلا لغة القوة».