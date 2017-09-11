«وصية زايد» تتصدر مساعدات الإمارات خلال أغسطس

أبوظبي (وام)

عززت دولة الإمارات برامجها التنموية والإغاثية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، خلال شهر أغسطس الماضي الذي تركزت خلاله الجهود حول قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، فيما شكلت حملة «وصية زايد بأهل اليمن» نقلة نوعية في المساعدات. وتأتي هذه البرامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ وذلك للتخفيف من معاناة اليمنيين، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء عمليات التخريب الممنهجة التي يمارسها الانقلابيون. فبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم نقل 90 جريحاً يمنياً ممن تأثروا بالانتهاكات الحوثية لتلقي العلاج في المستشفيات الهندية، وذلك على نفقة دولة الإمارات. كما واصلت الإمارات جهودها الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار، حيث سلمت، في هذا الإطار، 15 مركبة حديثة من نوع كامري كدفعة أولى إلى الأجهزة الأمنية في عدن لمساعدتها على أداء مهامها في حفظ الأمن، وتمكينها من محاربة الإرهاب، وتأمين عدد من المحافظات.

وشكل الإعلان عن «حملة وصية زايد بأهل اليمن» نقلة نوعية في طبيعة المساعدات التنموية والإنسانية بهدف إيلاء كل الرعاية والتقدير لفئات الشعب اليمني كافة، خاصة أسر الشهداء والجرحى، تثميناً لما قدموه من تضحيات في ميادين الدفاع عن أرضهم.

وفي محافظة شبوة، دشت «الهيئة» الحملة عبر تأمين حصول كل أسرة من أسر الشهداء على أضحية وسلتين غذائيتين، إضافة إلى كسوة العيد، فيما وقعت الحملة في عدن اتفاقية لتوفير الأضاحي، وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى، ووقعت اتفاقية لشراء كسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والمخا.

ونالت أسر الشهداء بمديرية مدغل بمحافظة مأرب حصتها من الحملة، حيث وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات إنسانية شملت كسوة العيد ولحوم الأضاحي وسلالاً غذائية على أسر الشهداء والجرحى، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، فيما قدمت مبالغ نقدية لهم هدايا بدلاً من «كوبونات» شراء الملابس وكسوة العيد؛ نظراً لبعد الأسواق التجارية عن قرى ومناطق أسر الشهداء.