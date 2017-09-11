الوثائق والأدلة تثبت تورط قطر بأسوأ هجــمـــات إرهـابيـة فــي تــاريــخ أميـركـــا

وثقت «الاتحاد» ضلوع قطر في الأحداث الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر في أميركا بمعلومات وأدلة ووثائق جديدة من خلال هذا التقرير الذي أجرته مع خبراء أمن وسياسيين، حيث أكدوا أن إيواء قطر بعض الشخصيات والعناصر الإرهابية مثل خالد شيخ محمد العقل المدبر، ومدير المحفظة المالية لتمويل أحداث 11 سبتمبر في أميركا، والذي أنفق على هذه العملية الإرهابية من الألف إلى الياء، يؤكد أن قطر ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الشخصيات الإرهابية بعد رصد الزيارات التي قام بها العقل المدبر في الدوحة قبل وبعد تنفيذ العملية، وكذلك دورها المشبوه في تهريبه من الدوحة بعد الاتفاق السري لتسليمه لأميركا.

وأشاروا إلى أن جزءاً من تورط خالد شيخ محمد كان بعلم من الأسرة الحاكمة في قطر، وهم معروفون بالاسم ومطلوبون للشهادة والتحقيق، وكذلك تورط بعض المسؤولين القطريين السابقين، ومنهم وزير الأوقاف الذي تحول بعد ذلك إلى وزير دولة للشؤون الخارجية، وعدد آخر من المسؤولين القطريين الذين دعموا ومولوا خالد شيخ محمد.

وتحل اليوم الاثنين، الذكرى السادسة عشرة لهجمات 11 سبتمبر، التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001م، وتم تنفيذها بواسطة 4 طائرات نقل مدني تجارية تم توجيهها لتصطدم بأهداف محددة، تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، وسقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية و24 مفقوداً، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.