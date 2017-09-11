«زايد للإسكان» يطلق 9 مشاريع بـ 9 ملايين درهم

علي الهنوري (دبي)

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من «مدن الخير»، لتنفيذ 9 مساكن ضمن الحي السكني مكتمل المرافق، في منطقة القوز 2 في دبي، بتكلفة 9 ملايين درهم، ومدة تنفيذ تصل إلى 16 شهرا.

وأكد النعيمي، أن مدن الخير، هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقها البرنامج في «عام الخير» نظرا لاستدامة هذا النوع من العطاء ومساهمته في تحقيق التلاحم المجتمعي، وتعزيز التماسك والاستقرار عند الأسرة المواطنة، مشيراً إلى أن البرنامج يجني ثمار جهوده من خلال فرص الاستثمار التي أتاحها لإشراك مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال مما يساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات في تحقيق التلاحم المجتمعي وتعزيز مبادرات العطاء في عام الخير.

وقال، إن الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع مدن الخير الخاصة في الأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، حيث نأمل أن تكون المرحلة الأولى باب خير للمراحل الأخرى التي تسهم في معالجة مشكلة الإسكان ورد الجميل للوطن الذي قدم الكثير إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص في تيسير أمورهم المالية والإدارية والفنية والأمنية.

وثمن النعيمي مبادرة رجل الأعمال الهندي راجن كليشلاند في الانضمام إلى المبادرة كأول المساهمين في إنشاء مدن الخير ومشاركته الفاعلة في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات في عام الخير من خلال تفعيل دور رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لكي يكونوا روافد للعطاء وعمل الخير والمشاركة المجتمعية في الدولة.

وخلال حفل التوقيع، اطلع النعيمي، والحضور على أحد النماذج المعتمدة للوحدات السكنية للتعرف على تفاصيله الفنية التي تراعي متطلبات الأسرة وتلبي احتياجاتهم السكنية والاجتماعية.