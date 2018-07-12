برلمان جنوب السودان يمدد ولاية حكومة سيلفا كير لثلاث سنوات

جوبا (أ ف ب)

تبنى برلمان جنوب السودان، أمس الخميس، قانوناً يمدد عمل حكومة الرئيس سيلفا كير ثلاث سنوات، ما يمكن أن يضرّ بمحادثات السلام الحالية.

وصرح رئيس البرلمان انتوني لينو ماكانا بعد تبني مشروع القانون بالإجماع «تم تبني التعديل رقم 5 للعام 2018 للدستور الانتقالي من جانب الهيئة التشريعية الوطنية». ومنذ عام 2015 وتوقيع اتفاق سلام تتولى الحكم في السودان سلطات انتقالية على المستويين التنفيذي والتشريعي.

وينص اتفاق السلام على انتهاء الولايتين في أغسطس 2018. وقدمت الحكومة مشروع القانون، معللة ذلك بأن تمديد ولاية السلطات الانتقالية ضروري لتفادي فراغ في المؤسسات.

وصرح غابريال روريكجور، زعيم المعارضة في البرلمان: «نعتقد أن الإجراء قانوني، وأنه لا بد من ولاية حكومية جديدة حتى توقيع اتفاق سلام جديد»، وذلك بعد تبني النص من قراءة أولى الأسبوع الماضي، لكن هناك خلافات في جوبا حول تفسير النقاط المتعلقة بالتعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل.

وكان كير ومشار قد اتفقا في ختام مباحثات في كمبالا السبت على تقاسم السلطة، بحيث يعود مشار لتولي منصب نائب الرئيس. وكان طرفا النزاع في جنوب السودان وافقا الجمعة على سحب قواتهما من «المناطق الحضرية»، في إطار اتفاق أمني تم توقيعه في الخرطوم. وتتواصل المحادثات بين الجانبين بهدف توقيع اتفاق سلام جديد بانتظار تنظيم انتخابات جديدة. واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى، وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر 2013.