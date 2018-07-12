قيادية في «نداء تونس»: السبسي لا ينوي الترشح للرئاسة في 2019

ساسي جبيل (تونس)

كشفت القيادية بحزب نداء تونس الحاكم، لمياء مليّح، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نفى خلال اللقاء الذي جمعه بـ5 نواب من نداء تونس ما راج من أخبار حول نيته الترشح للانتخابات المقبلة وأضافت أنه ليست لرئيس الجمهورية أية نية للترشح للانتخابات الرئاسية 2019 وأن ما يهمه هو استقرار البلاد.

وأوضحت مليّح في برنامج “صباح الورد” بإذاعة “الجوهرة اف أم” أمس الخميس، أنها صاحبة المبادرة لعقد هذا اللقاء بسبب معلومات متضاربة يتم نقلها عن رئيس الجمهورية، مؤكدة أن السبسي، طلب من قيادات الحزب المتصارعة “عدم التكلم باسمه مستقبلا”، مستشهدة في ذلك ببعض الأسماء على غرار حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد.

وأضافت مليح أنه نتجت عن هذا اللقاء إقالة الناطق الرسمي للحزب المنجي الحرباوي الذي كان ضمن الوفد الذي التقى رئيس الجمهورية والذي ضم ايضاً لمياء مليح وشاكر العيادي ورضا شرف الدين ولطفي النابلي.

ويشار إلى أن حزب حركة نداء تونس كان قد أكد في بيان وقعه مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي ان الاجتماع الذي تم عقده الاربعاء جمع “أقلية” من الهيئة السياسية مُتهما إياها بالانقلاب على المواقف الرسمية للحزب “خدمة لمصالح وحسابات ضيقة بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي”.

ونبه البيان الى أن القرارات الصادرة عن الهيئة لا تلزمها، مشددا على أن ” الأقلية بصدد ممارسة دور تخريبي مكشوف”، ومعلنا في سياق متصل “اعتزام الحزب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاهها وان كل ما صدر عن هؤلاء يعتبر لاغياً وغير ملزم بأي شكل من الأشكال لحركة نداء تونس”.

ويذكر أن الهيئة السياسية المجتمعة الأربعاء، قررت إقالة الناطق الرسمي المنجي الحرباوي وتعيين النائبة أنس الحطاب خلفاً له وتحديد يومي 29 و30 سبتمبر المقبل، موعداً لعقد المؤتمر الثاني للحزب علاوة على دعوة الكتلة النيابية للاجتماع.