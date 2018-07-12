أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ترحب باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط أعمالها



تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018 لندن (واس) رحبت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالإعلان عن استئناف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعمالها في جميع حقول النفط الليبية. وأشادت المجموعة في بيان، بجهود شركة النفط الوطنية الشرعية في إصلاح البنية التحتية من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بعد رفع حالة الطوارئ في شرق ليبيا. وشدد البيان مذكرًا بأن منشآت النفط الليبية وإنتاج النفط وعائداته هي ملك للشعب الليبي وطالب بأن تظل هذه الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني الليبية وفقا للقرار 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) لمجلس الأمن الدولي. وأكدت المجموعة دعمها لجهود القيادة الليبية في ظل سعيها لتحقيق السلام من خلال مفاوضات وطنية شاملة تقود إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.