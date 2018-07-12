السعودية: خطة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج

الرياض (وام)

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية استعداداتها لاستقبال رحلات موسم حج هذا العام عبر مطارات المملكة الدولية: (الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والطائف)، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج خلال الموسم المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها: «إن مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يبدآن باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام اعتباراً من اليوم، حيث تصل أولى رحلات حج هذا العام عبر الخطوط الجوية البنغلادشية إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس، بينما تصل إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أولى رحلات الحج قادمة من مدينة كراتشي عبر الخطوط الباكستانية». وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الرحلات الجوية لحج هذا العام إلى نحو 6072 رحلة، منها نحو 3383 رحلة جوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ونحو 2689 رحلة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأكد معالي عبد الحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، العمل على تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.

وأشار التميمي إلى حرص الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم للحجاج، وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، إلى جانب قيام الهيئة بتسخير التجهيزات كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، وتطبيق الخطة التشغيلية المعتمدة من الهيئة.