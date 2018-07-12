وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يزور الرياض غداً

صنعاء (الاتحاد)

بدأ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، أمس، جولة تستمر أربعة أيام يزور خلالها واشنطن والرياض لبحث ملفات مرتبطة بسوريا واليمن وإيران. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على موقعها الالكتروني باللغة العربية أن بيرت سيبحث مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته لواشنطن التي تستمر يومين «مسائل تتعلق بإيران والشرق الأوسط عموماً»، مشيرة إلى أن بيرت سيزور أيضاً الرياض غداً، حيث سيلتقي بمسؤولي وزارة الخارجية السعودية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية اليمن.

ونقل البيان عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني قوله «في الرياض، سوف أبحث مختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط، مع نظرائي السعوديين ومع وزير خارجية اليمن، وسوف نؤكد معاً عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، ونبحث أفضل السبل للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، لتحقيق الوصول إلى حل سياسي».

وذكر بيرت أن الاجتماعات التي سيعقدها في واشنطن «تدل على عمق واتساع التعاون بين بلدينا، وخصوصا بشأن مسائل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لافتاً إلى أن الحكومتين البريطانية والأميركية عملتا معاً في الشهور الماضية بشكل ثنائي، وأيضاً من خلال منظمات دولية لمعالجة الوضع في سورية وفي اليمن، وأضاف «تواصل قوات بلدينا القتال إلى جانب بعضها البعض للتصدي لبلاء داعش، كما أن إداراتنا المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية تتعاون على جميع المستويات».