وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يزور الرياض غداً

صنعاء (الاتحاد)
بدأ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، أمس، جولة تستمر أربعة أيام يزور خلالها واشنطن والرياض لبحث ملفات مرتبطة بسوريا واليمن وإيران. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على موقعها الالكتروني باللغة العربية أن بيرت سيبحث مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته لواشنطن التي تستمر يومين «مسائل تتعلق بإيران والشرق الأوسط عموماً»، مشيرة إلى أن بيرت سيزور أيضاً الرياض غداً، حيث سيلتقي بمسؤولي وزارة الخارجية السعودية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية اليمن.
ونقل البيان عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني قوله «في الرياض، سوف أبحث مختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط، مع نظرائي السعوديين ومع وزير خارجية اليمن، وسوف نؤكد معاً عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، ونبحث أفضل السبل للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، لتحقيق الوصول إلى حل سياسي».
|
|