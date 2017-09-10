«سيتي سكيب جلوبال» ينطلق اليوم بمشاركة 300 عارض من 23 دولة

يوسف العربي (دبي)







تنطلق اليوم في دبي فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض سيتي سكيب جلوبال، بمشاركة 300 عارض يقدمون نحو 370 مشروعاً عقارياً «قيد التنفيذ».



وقبيل انطلاق المعرض، بدأت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب أمس، بمشاركة نحو 1500 من الموفدين المتحدثين الذين ناقشوا مواضيع مثل التشريعات الجديدة، واستراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين، وكود الحرائق الأخير الصادر عن بلدية دبي، وجاذبية قطاع الرعاية الصحية.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، في أولى جلسات المؤتمر أن المؤسسة تراقب خطط الدفع والعروض التي تطرحها شركات التطوير العقاري في دبي لضمان التزام هذه الشركات واتباعها أفضل المعايير العالمية من حيث الجودة. وقال إن القطاع العقاري في الدولة هو الأكثر تنافسية وشفافية للمستثمرين والمطورين، معتبرا أن زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يؤكد على الثقة التي يحظى بها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.



وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها مؤمنة قبل عمليات البيع، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز على تحسين كل خدمات القطاع العقاري وتبني أحدث التقنيات في أنشطة القطاع العقاري.

ومن جانبه قال خليفة السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقنية لأراضي دبي، إن الإمارات تأتي ضمن أسرع دول العالم على صعيد إنجاز المعاملات العقارية وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.



ولفت السويدي إلى أن متوسط الفترة الزمنية المستغرقة لإنجاز معاملة التسجيل العقاري «بيع/‏‏‏شراء» تتراوح بين 20 و30 دقيقة وهو المعدل الأفضل على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الدائرة ستعتمد مجموعة من الحلول التقنية فيما يتعلق بالرهن العقاري وإدخال تقنية «بلوك تشين» وذلك في إطار تبني حكومة دبي لهذه التقنية بشكل عام لافتا إلى أن معرض جيتكس 2017 سيشهد أول إعلان للدائرة بخصوص هذا الأمر.



ومع اتاحة البيع للمرة الأولى في تاريخ المعرض للمشاريع المقامة داخل الإمارات، يستعد عارضون من بينهم الدار العقارية وعزيزي للتطوير ودماك وديار للتطوير ودبي العقارية وجميرا جولف إستيت ومجموعة ميدان ونخيل والاتحاد العقارية لاطلاق مشاريع جديدة وتقديم عروض حصرية بهدف استمالة المستثمرين. ومن بين العديد من الإطلاقات الجديدة التي يشهدها المعرض، قيام شركة إمكان الإماراتية للتطوير العقاري بإطلاق مشروعها ميكرز دستركت، المجمع المؤلف من 118 هكتارا بإطلالات على المياه في جزيرة الريم في أبوظبي، والذي يضم وحدات سكنية ومستشفى ومساحات تجارية.