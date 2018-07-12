«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية

القاهرة (الاتحاد)

شاركت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر السنوي السادس لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي انطلقت امس الأول بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة لمناقشة تعزيز قدرات الصياغة التشريعية. وتم خلال المؤتمر الذي يمثل الأمانة العامة فيه الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري 2018، واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي 2017، بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية، والنظر في طلبات مقدمة للانضمام للجمعية.

وقال الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، أن هذا المؤتمر يأتي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها موضوع خاص بتعزيز قدرات الصياغة التشريعية، موضحاً أن اختيار موضوع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية يعبر بوضوح عن مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في تطوير الأداء التشريعي لأمانات البرلمانات العربية.

وأشار الزعابي إلى أن أحد الأساسيات المهمة لتحديث وتطوير التشريعات هو كيفية تطوير قدرات الصياغة التشريعية.