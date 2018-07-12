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الخزانة الأميركية تنوه بتفكيك شبكة إيرانية لغسيل الأموال

واشنطن تشيد بجهود الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت وزارة الخزانة الأميركية التزامها العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات لتعزيز جهودها في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب في المنطقة، وصد المحاولات الإيرانية لاستغلال النظام المالي الإقليمي والعالمي في القيام بعمليات مالية مشبوهة.

ونوهت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات ودورها الكبير في تفكيك شبكة لنقل الأموال إلى فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، في شهر مايو الماضي.

وأوضحت ماندلكر خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي صباح أمس، على هامش زيارتها للدولة ضمن جولة تقوم بها في المنطقة شملت كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، أن ما تقوم به دولة الإمارات يشكل نموذجاً في التعاون والشراكة التي تربط الولايات المتحدة بشركائها في مجال مكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزاً مالياً كبيراً وتعلب دوراً محورياً في الربط بين النظم المالية في أميركا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يقود إلى تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات للعمل معاً في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

وأوضحت ماندلكر أن عملية تفكيك شبكة نقل الأموال الإيرانية، كشفت الحيل التي يتبعها النظام الإيراني في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حيث كان يتم نقل الأموال نقداً ومن ثم تغيرها إلى الدولار بعد تزوير مستندات واستخدام شركات وهمية ستاراً لمعاملاتها وإخفاء الغرض الذي يتم من أجله الحصول على الدولارات لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العملية، كشفت عن تورط مسؤولين كبار في البنك المركزي الإيراني. ... المزيد
     
 

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