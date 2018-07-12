واشنطن تشيد بجهود الإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت وزارة الخزانة الأميركية التزامها العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات لتعزيز جهودها في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب في المنطقة، وصد المحاولات الإيرانية لاستغلال النظام المالي الإقليمي والعالمي في القيام بعمليات مالية مشبوهة.

ونوهت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات ودورها الكبير في تفكيك شبكة لنقل الأموال إلى فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، في شهر مايو الماضي.

وأوضحت ماندلكر خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي صباح أمس، على هامش زيارتها للدولة ضمن جولة تقوم بها في المنطقة شملت كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، أن ما تقوم به دولة الإمارات يشكل نموذجاً في التعاون والشراكة التي تربط الولايات المتحدة بشركائها في مجال مكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزاً مالياً كبيراً وتعلب دوراً محورياً في الربط بين النظم المالية في أميركا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يقود إلى تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات للعمل معاً في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.