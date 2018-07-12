«خليفة الإنسانية» تتلمس احتياجات الأهالي في سقطرى

عدن (الاتحاد، وام)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تلمس احتياجات المواطنين اليمنيين في مختلف مديريات ومناطق أرخبيل سقطرى، للتخفيف من معاناتهم في مختلف القطاعات الخدمية.

ونفذ فريق تابع للمؤسسة جولة ميدانية لتلمس أوضاع قطاع الكهرباء في مديرية «قلنسية» و«عبدالكوري»، وتفقد عدداً من المناطق فيهما، وذلك في ظل الانقطاعات المتكررة والأعطال الفنية في الشبكة الكهربائية.

وأكد الفريق أن هناك مخططات لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة في منطقتي «قيسواء» ومركز «قلنسية»، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين بالطاقة الكهربائية، وتحسين مستوى الخدمات والتخفيف من الانقطاعات المتكررة.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إنعاش القطاعات الخدمية، والتخفيف من معاناة المواطنين، موضحين أن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية تسهم في إنعاش الحياة وتطبيع الحياة خصوصا في الأوقات الصعبة التي مرت بها سقطرى جراء الأعاصير المدارية التي شهدتها مؤخراً.

وفي سياق متصل، أشاد المجلس الأعلى للإغاثة اليمني، بالجهود الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة المحتاجين من الشعب اليمني، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم، وسرعة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من مليشيات الحوثي الإيرانية.

ووصفت الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عقب زياره قامت بها إلى ميناء عدن لاستقبال سفن الإغاثة الإماراتية، دور الهلال الأحمر الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في إغاثة الشعب اليمني في مختلف المناطق بأنه ريادي وكبير، وقالت «إن الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات محل تقدير واحترام لدى كل يمني، وهذا يدل على عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والإمارات».

وأضافت، «أن المجلس الأعلى للإغاثة يحيي هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الإمارات في مساعدة المحتاجين، عبر منظماتها الإنسانية كافة العاملة في اليمن وأبرزها الهلال الأحمر الإماراتية».

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية قد التقت سعيد الكعبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن والمهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتية في عدن، واتفقوا على التنسيق والتعاون المشترك لما من شأنه تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن.