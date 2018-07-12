عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

دفعت المقاومة التهامية بعدد من الكتائب العسكرية التي جرى تدريبها مؤخراً إلى قوات ألوية العمالقة في مهمة المشاركة القتالية بمعركة «زبيد» ومدينة وميناء الحديدة. وقال مصدر عسكري، إن قوات العمالقة شكلت لواءين جديدين لينضمان إلى ألويتها التي تقدر بـ7 ألوية قتالية، وأكد المصدر أن العمالقة قامت بتوحيد أبناء المقاومة التهامية ومقاتلي ألوية العمالقة الجنوبية، لتشكل قوة عسكرية ضاربة، لتلعب القوات المحلية دوراً كبيراً في اقتحام المدن الآهلة بالسكان والتعريف بتضاريس المنطقة.

وأوضح المصدر أن كتائب «علي الكنيني» وكتيبة «الشهيد حسن دوبلة» وكتائب «أحمد غانم» وكتائب «الحسني»، استكملت تنسيق انضمامها ضمن لواء عسكري متكامل في إطار قوات العمالقة الجنوبية. وذكر المصدر أن قوات «الزرانيق» و«لواء الحديدة الثاني» أدمجت في لواء عسكري آخر ما يرفع حجم قوات ألوية العمالقة إلى 9 ألوية قتالية.

وكانت ألوية العمالقة قد أعلنت في بيان لها، أمس، عن عملية انضمام ما يزيد على 7 آلاف مقاتل من قوات المقاومة التهامية إلى ألوية العمالقة في إطار الاستعدادات لاستكمال سيطرتها على «زبيد» و«بيت الفقيه» و«الدريهمي» و«الجراحي» و«الحسينة». ووفقاً للمسؤول العسكري فإن القوات التهامية لا سيما قوات «الزرانيق» تعد من أهم القوات التي تمتلك علاقات ومعرفة جيدة بقبائل «الزرانيق» في «بيت الفقيه» و«الدريهمي».

إلى ذلك، قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارات لطائرات التحالف العربي، غرب مديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي. وأوضح مصدر عسكري ميداني أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات للانقلابيين في عدد من المزارع المحيطة بمركز مديرية التحيتا، ما أسفر عن تدمير 4 آليات عسكرية وقتل جميع من فيها، بينهم القياديان الميدانيان «حمزة وكمال المهدي».