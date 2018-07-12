عدن (الاتحاد)
أكد المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة في الساحل الغربي، مامون المجهمي، أن القوات المشتركة، وبإسناد التحالف العربي، وفي مقدمتهم القوات الإماراتية تستعد لشن عملية عسكرية شاملة لتحرير مدينة «زبيد» من الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
وأضاف تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن الميليشيات شرعت بزج النساء والأطفال من أبناء «زبيد» في جبهات القتال في محيط المدينة من أجل إفشال أي تقدم للقوات المشتركة لتحرير المدينة، موضحاً أن الحوثيين قاموا بتفخيخ المدينة التاريخية، وزرع الألغام والعبوات الناسفة في محاولة منهم لإجبار القوات على الدخول في معارك عنيفة، والإضرار بالمدينة والمدنيين فيها.
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وأضاف القيادي في ألوية العمالقة، أن الميليشيات الانقلابية بدأت بزج النساء والفتيات والأطفال في جبهات القتال بحسب تأكيدات لشهود عيان من داخل المدينة الذين أكدوا أنهم شاهدوا أطقماً حوثية، وعلى متنها نساء يحملن أسلحة وذخائر. ولفت مامون المجهمي إلى أن عمليات تأمين مديرية التحيتا مستمرة.