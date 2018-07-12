الإمارات ترفض مزاعم بإدارتها سجوناً في اليمن

أبوظبي (وام، وكالات)
رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، وشددت في بيان أصدرته أمس، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية. وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وفيما يلي نص البيان، «طلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ أن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».
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وفي سياق متصل، انتقد نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن علي ناصر لخشع، الحملة التي تشنها بعض الأقلام المأجورة بهدف زرع الفرقة والشقاق بين قوات التحالف العربي وقيادة الشرعية في اليمن. وأشاد اللواء الركن علي ناصر لخشع، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأجهزة كافة في المحافظات اليمنية المحررة.
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وأكد أن وزارة الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.