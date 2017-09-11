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استقبلت الطلبة وأولياء أمورهم بالورد والحلوى

بالصور.. أجواء احتفالية في مدارس الدولة
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تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

دينا جوني، ومحمد الأمين ومريم بوخطامين وسعيد أحمد (إمارات الدولة)

استقبلت مدارس مجلس أبوظبي للتعليم في إمارة أبوظبي، صباح أمس، الطلبة بمختلف المراحل الدراسية وسط مظاهر احتفائية تجلت في مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم إلى المدرسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

 وحرصت الإدارات المدرسية على استقبال الطلبة وأولياء أمورهم بالورد والحلوى، مؤكدة ارتفاع نسب الحضور في ظل صعوبة تحديد الأعداد الإجمالية النهائية لطبيعة اليوم الأول من الدوام وما يشهده من عدم استقرار بسبب عمليات النقل للطلبة لأسباب عدة، منها تغير أماكن سكن البعض.

وأكدت وزارة التربية أن استقرار المجتمع المدرسي وانسيابية الدوام في اليوم الدراسي اﻷول كانا السمة الغالبة في مختلف مدارس الدولة.

&rlm‫&rlmواعتبرت الوزارة في تغريدات لها على «تويتر» مساء أمس، أن تفهم أولياء أمور الطلبة ووعيهم بأهمية حضور أبنائهم للدوام المدرسي في اليوم الأول، رفع متوسط الحضور في جميع المدارس إلى 93%.

وثمنت المدرسة اﻹماراتية‬ في يومها الدراسي اﻷول حرص أولياء أمور الطلبة على اصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم تكريسا للمفاهيم التربوية الحديثة. ... المزيد
     
 

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