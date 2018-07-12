«قطرليكس»: عصابة الدوحة تطيح بالضباط الوطنيين وتستعين بالمرتزقة

أبوظبي (مواقع إخبارية)
كشفت وثائق مسربة، عن إصدار أمير قطر تميم بن حمد، أمراً بإحالة عشرات الضباط بالقوات المسلحة القطرية للتقاعد المبكر، في خطوة تعسفية تعرّي سياسة النظام في تفريغ المؤسسة العسكرية من المواطنين. وقال حساب «قطرليكس» على «تويتر» أمس، وهو حساب معنيّ بتحليل ونشر مجموعات كبيرة من المواد التي تفضح استراتيجية نظام الدوحة في الإرهاب ودعمه وإشعال الفتن: إن «عصابة الدوحة وضعت خطة خبيثة لتصفية الجيش القطري واستبدال الضباط الوطنيين بعناصر المرتزقة الأتراك».
يُذكر أنه في العام الماضي كشف معارضون قطريون عن أول محاولة انقلاب ضد أمير قطر، بسبب سياساته التي أدت لفرض موقف إقليمي ودولي وعربي على الدوحة نتيجة دعمها للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للعرب.
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