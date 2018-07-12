قطر مولت سفر ضباط إسرائيليين للدعاية للاحتلال

أبوظبي (مواقع إخبارية)
في فضيحة مدوية تضاف لسجل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر وتآمره على القضية الفلسطينية، أكدت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، أن قطر مولت سفر ضباط إسرائيليين إلى أميركا على نفقتها، لإلقاء محاضرات للدفاع عن سياسة الاحتلال ونهب الأراضي الفلسطينية وذلك في جامعات أميركية. ووثقت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي هذه المعلومات، مستندة إلى تصريح من مكتب الناطق بلسان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إنه «سافر ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين الحكوميين لإلقاء محاضرات في الخارج على حساب مؤسسة علاقات عامة حصلت على تمويل من حكومة قطر».
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ولفتت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أنه بموجب قانون الولايات المتحدة، فإنه يجب على «اللحام» التسجيل كـ«عميل أجنبي» ويعلن لوزارة العدل الأميركية المبالغ التي حصل عليها من القطريين واستخدامه لها.
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