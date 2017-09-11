محمد بن زايـد: أبنـاؤنـا ذخـرنـا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح أمس، مدرسة حمدان بن زايد بمنطقة البطين في أبوظبي، اطلع سموه خلالها على سير العملية التعليمية وانطلاقها في أول أيام العام الدراسي 2017 /&rlm2018.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في المؤسسات التعليمية.

وتفقد سموه الأقسام العلمية والصفوف الدراسية والمختبرات التعليمية والمرافق العامة للمدرسة التي تأسست عام 2006، وتعد المدرسة الحكومية الوحيدة التي تدرس فيها اللغة الصينية، وتضم 782 طالباً وطالبة، بينهم 18 طالباً وطالبة من الصين.

وتجول سموه داخل قاعات المدرسة وفصولها، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من مديرتها فاطمة البستكي عن الاستعدادات لاستقبال الطلبة، وجاهزية طواقم التدريس والمرافق الحيوية التي تتميز بها من ناحية التصميم، وتوافر مستلزمات التدريس، ونوعية المبادرات التعليمية.