محمد بن راشد: بالعلـم والأخــلاق نبني جيلاً يواكب العصر

دبي (وام)

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على سير الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي 2017 - 2018، وانتظام التلاميذ في مدارس وزارة التربية والتعليم في مختلف مناطق ومدن الدولة.

وحرص سموه أمس، ومنذ الصباح على زيارة عدد من مدارس الوزارة في منطقة دبي التعليمية، واستهل سموه جولته الميدانية في مدرسة آل مكتوم الابتدائية بنين الكائنة في منطقة السطوة في دبي، والتي تعتبر من المدارس الحديثة على مستوى الدولة من حيث المباني والمنشآت والمرافق التي تتوافر في المدرسة بمواصفات عالمية، ويدرس فيها حالياً نحو 270 تلميذاً من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة المدرسة، وعدد من الفصول الدراسية، واستمع من مديرتها آمنة السويدي إلى شرح مفصل حول المنشآت التي تضمها المدرسة، كالصالة الرياضية والمختبر والملاعب الخارجية، ومشروع «أم الإمارات» للزراعة المائية، والقرية التراثية في المدرسة.

وتوقف سموه في جولته في الصف الثالث الأساسي الشعبة الأولى، واستمع إلى شرح معلمة الصف حول كيفية تسجيل التلميذ في البطاقة المدرسية، ثم زار سموه الصف الثاني الأساسي الشعبة الأولى، واستمع إلى شرح المعلمة للتلاميذ حول سيرة وعطاءات الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولتنا الحديثة، طيب الله ثراه.