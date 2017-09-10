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كيز وستيفنز تنتصران للحب

البطولات تأتي وتذهب.. وتبقى الصداقة !
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تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

نيويورك (رويترز)

عندما تمر بيوم سيئ يكون من الرائع أن تجد صديقاً تفضي له أسرارك وأحزانك. وفي حالة ماديسون كيز كانت سلون ستيفنز، التي أطاحت بها لتوها من نهائي أميركا المفتوحة للتنس، هي تلك الصديقة.

 وفي عرض قوي لعبت ستيفنز دور الشريرة أكثر من دور الصديقة لأعز صديقاتها، لتسحق كيز 6-3 و6-صفر أمام جماهير غفيرة في ملعب أرثر آش. ورغم أن أي لاعبة لا تود أبداً أن تتجرع مثل هذه الخسارة القاسية، عبرت كيز عن امتنانها لأن الهزيمة حدثت أمام ستيفنز وليس أي منافسة أخرى. وقالت كيز: سلون واحدة من أفضل صديقاتي واللعب أمامها يحمل مذاقاً خاصاً.

وتابعت: بكل وضوح لم أقدم أفضل مستوياتي، وشعرت بخيبة أمل حقاً، لكن سلون ساندتني وإذا كانت هناك لاعبة يجب أن أخسر أمامها فأنا سعيدة بأنها هي.

وتعرضت صداقة اللاعبتين الأميركيتين لاختبار قوي في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، لكن هزيمة كيز لم تنل من محبتها لستيفنز.

وقالت كيز مبتسمة رداً على سؤال هل ستحتفل مع صديقتها ستيفنز بلقب أميركا المفتوحة ؟: بالطبع بنسبة 1000% سأحتفل معها. ... المزيد
     
 

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