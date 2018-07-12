جائزة الشارقة للأسرة تدخل «هيئة الرياضة»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أمس الأول، في الهيئة العامة للرياضة بدبي، ورشة للتعريف بالدورة الثانية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، حضر الورشة كلٌ من عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي، أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، والدكتور صلاح طاهر، رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة، ورئيس جمعية الإعلام الرياضي عبد الله إبراهيم، وأعضاء من الاتحادات الرياضية المحلية بالدولة، ومجموعة من لاعبات أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتعد هذه الورشة بداية انطلاق سلسلة من الورش التعريفية التي يعتزم مجلس الأمناء تنظيمها، بالتعاون مع الجهات والأندية والمؤسسات الرياضية، والمجالس والهيئات المعنية بالشأن الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك ضمن استراتيجيات الجائزة الرامية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات، بما ينعكس ايجاباً في استقطاب أكبر عدد من المشاركات من الأسر الإماراتية في إمارات الدولة السبع.

وأكد عيسى هلال القيمة المعنوية الكبيرة للجائزة، والدور الذي تلعبه في صناعة قيادات إماراتية شابة من داخل الوسط الرياضي، مشيراً إلى أن الجائزة تعزز الثقافة الصحية في المجتمع، وتوفر كل ما من شأنه تشجيع الأسر الإماراتية على الالتزام بالنشاط الرياضي والبدني، الذي ينعكس ايجاباً على صحتهم الجسدية والذهنية، وعلى نمط الحياة العامة.

ومن جانبها، قدمت ندى عسكر النقبي، شرحاً مفصلاً حول فكرة الجائزة وأهدافها والتطورات التي مرت بها وإطلالتها الجديدة في دورتها الثانية، وأكدت على أن اختيار مجلس أمناء الجائزة، الهيئة العامة للرياضة، لتكون المحطة الأولى لانطلاق حملته الترويجية للجائزة، لكونها تمثل المظلة التي يقام تحتها كل النشاط الرياضي في الدولة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز رسائل الجائزة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركات.