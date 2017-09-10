حلم الدقيقة بريشة «الرسام»

محمد حامد (دبي)

اعتبر أندريس إنييستا نجم البارسا الذي أخذ منتخب إسبانيا إلى المجد في مونديال 2010، وصنع تاريخاً كبيراً مع النادي الكتالوني، أن هناك 4 نجوم سابقين يستحقون لقب الأسطورة، كاشفاً عن أنه كان يحلم أن يلعب إلى جوارهم ولو لدقيقة واحدة، من شدة إعجابه بهم وبقدراتهم الكروية الخاصة، وعلى الرغم من أن الملايين يصنفون إنييستا باعتباره أحد أساطير كرة القدم، إلا أن طريقته في الحديث عن الرباعي الأسطوري تؤكد إعجابه الشديد بتاريخهم، وشخصيتهم.

إنييستا حرص على اختيار نجم أسطوري واحد في كل مركز بداية من حراسة المرمى، ثم الدفاع، وصولاً إلى منتصف الملعب، وانتهاءً بالهجوم، وهم بيتر شمايكل حارساً، وباولو مالديني مدافعاً، ومايكل لاودروب مايسترو لمنتصف الملعب، وفي الهجوم الظاهرة رونالدو البرازيلي، وبالنظر إلى الرباعي الذي يعشقه النجم الإسباني الملقب بـ «الرسام» فإنهم جميعاً من أكثر النجوم تأثيراً في تاريخ كرة القدم، فضلاً عن أن مسيرتهم تشهد لهم بالانضباط على المستويين الكروي والشخصي، وهو الأمر الذي يتفق مع عقلية وأخلاقيات إنييستا.

إنييستا قال عن شمايكل: في حراسة المرمى شمايكل هو خياري الأول، إنه حارس أسطوري، حينما كنت طفلاً صغيراً كان شمايكل مبهراً بالنسبة لي وخاصة على المستوى البدني والتصديات الخارقة، كم تمنيت أن ألعب إلى جواره في فريق واحد.

أما مالديني فقد تحدث عنه إنييستا قائلاً: في الدفاع سوف أقول إن مالديني هو نجمي المفضل، لقد فعل كل شيء مع إيطاليا والميلان، لقد فاز بكل شيء، والأهم أنه صنع هذا التاريخ بطريقة أنيقة، بالطبع حلمت أن أشاركه غرفة ملابس واحدة.

وبالانتقال إلى منتصف الملعب، فقد أشار إنييستا إلى أن مايكل لاودروب هو المايسترو الكبير، مضيفاً: لاودروب هو لاعب الوسط المثالي بالنسبة لي، إنه قدوتي ومثلي الأعلى على المستوى الكروي، كم تمنيت أن ألعب إلى جواره ولو لثانية واحدة، لقد كان يفعل كل شيء في الملعب بطريقته الخاصة، وهذا هو سر السحر الذي يتمتع به.

الاختيار الهجومي لإنييستا هو الظاهرة رونالدو نجم منتخب السامبا المعتزل، والذي تحدث عنه النجم الإسباني بإعجاب شديد، وأشار إلى أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، مضيفاً: رونالدو أبهر العالم بأسره، لم يبهرني أنا فحسب، ويكفي أنه كان صانع الفارق الأول في كل فريق دافع عن ألوانه طوال مسيرته الكروية.