إقبال كبير على تعلم مهارات التايكواندو بالحمرية

الشارقة (الاتحاد)

حظيت فعاليات التايكواندو في ملتقى الحمرية الصيفي بإقبال كبير على تعلم مهارات اللعبة، تحت إشراف مدربين متخصصين في المجال، الذين أكدوا أن الهدف الأسمى من ممارسة التايكواندو هو تطوير المهارة والمحافظة على المرونة الفطرية لجسم الطفل، الأمر الذي يعد ذا فائدة كبيرة لتنشئة أجيال سليمة بدنياً، ولها بنية جسمية سليمة تقاوم الأمراض.

يشار إلى أن ملتقى الحمرية الصيفي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري وشهد إقبالاً واسعاً من أهالي الحمرية والمناطق المجاورة لتسجيل الأبناء في الملتقى الذي يقام للسنة الرابعة والعشرين على التوالي.