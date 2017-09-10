120 لاعباً في السباق إلى لقب «خور دبي»

دبي (الاتحاد)

يتنافس 120 لاعباً من 26 دولة أجنية وعربية على لقب بطولة خور دبي المفتوحة للجولف، التي تعد عاشر بطولات الموسم السابع لجولة جولف دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وتنطلق منافسات البطولة اليوم ولمدة 3 أيام في نادي خور دبي للجولف.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور الأيرلندي الشمالي دارين كلارك راعي الجولة وقائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر العريق العام الماضي، ريحان توماس حامل اللقب واللاعب الصاعد المقيم في دبي، وكريستوفر ماي من مؤسسة جولف دبي التي تدير النادي، وروبي ويليامز مدير البطولة.

وأعلن كلارك صاحب الخبرة الطويلة الذي يمتلك في مسيرته 21 لقباً احترافياً منها 14 لقباً في الجولة الأوروبية، عن مشاركته كلاعب إلى جانب قائمة زاخرة بالمواهب منهم 14 لاعباً سبق لهم التتويج بألقاب جولة الجولف في دول مينا، والهندي ريحان توماس المقيم في دبي وحامل اللقب، حينما سجل إنجازاً فريداً بوصفه لاعباً هاوياً يحصد أحد ألقاب الجولة، ويمثل الإمارات أحمد المشرخ، فيما يتنافس بقية اللاعبين من أستراليا، البحرين، كندا، تشيلي، التشيك، إنجلترا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، الأردن، كينيا، لبنان، أيرلندا الشمالية، سلطنة عمان، باكستان، السعودية، أسكتلندا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة وويلز.

وأشاد دارين كلارك، بما قدمته جولة الجولف في دول مينا وبجهود محمد جمعة بوعميم رئيس الجولة، وقال: البصمة الإماراتية واضحة عبر هذه الجولة التي تعد المبادرة الأكثر تميزاً في تمهيد درب النجومية للاعبي المنطقة، ونقلهم نحو العالمية عبر الجسور التي تقدمها لهم من خلال نقاط التصنيف الدولي، وبطاقات المشاركة في البطولات الكبرى، وقد تابعنا تواجد العديد من الأسماء التي انطلقت من هذه الجولة لتحقق الألقاب في الجولة الأوروبية العريقة.