مشاركة مميزة في انطلاقة مهرجان أبوظبي الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت انطلاقة فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي الذي يقام تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك» ويمتد حتى 20 أغسطس المقبل، مشاركة مجتمعية مميزة في الملاعب كافة، المخصصة والصالات المعتمدة، بجانب معسكر الصغار، وذلك بالخيمة الرياضية في مدينة زايد الرياضية.

ويقام المهرجان بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مدينة زايد الرياضية، وبرعاية من دائرة الصحة وطيران الاتحاد وشركة الإمارات للسيارات وأغذية «مياه العين» ومستشفى دار الشفاء.

وسجلت أنشطة كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، التزلج على الجليد، البولينج، أنشطة اللياقة البدنية للسيدات بإشراف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، المقامة في الخيمة الرياضية المغطاة، تفاعلاً مميزاً من عموم فئات المجتمع صغار، كبار، رجال، وسيدات، كما انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال الذي فتح أبوابه للصغار من عمر 6 – 12 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين بالرياضات المخصصة كافة، مثل (كرة القدم، تنس ارضي، بولينج، فنون، التزلج على الجليد، ألعاب ترفيهية)، وتمتد فعالياته حتى 16 أغسطس المقبل.

ويأتي المهرجان بأهداف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في بيئة مثالية، في ظل توفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، والتوعية بأهمية ودور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، ورفع المستوى الثقافي الرياضي لكافة الأجيال (كبار، صغار، رجال، سيدات)، وذلك بالتزامن مع عطلة الصيف للمدارس، حيث يعد الحدث فرصة لإعلاء شعار الرياضة نمط الحياة المثالية والصحية، وفرصة مميزة لأفراد الأسرة منها، لقضاء أوقات مميزة في الفعاليات الترفيهية والجانب الآخر في النشاطات الرياضية، في بيئة متكاملة متوافر بها الأجواء الإيجابية كافة التي تمنح أفراد المجتمع السعادة والحيوية.

بدورها، عبرت نوف علي، رئيسة قسم الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، عن ارتياحها بانطلاقة فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي الذي جاء ليؤكد أهميته ودوره الفاعل في دعم الرياضة المجتمعية في إمارة أبوظبي بفصل الصيف، مبينة أن المهرجان مفتوح لفئات المجتمع كافة لممارسة هواياتهم الرياضية المفضلة في صالات وملاعب مكيفة ومغلقة، بما يتناسب مع موسم الصيف، موضحة أن مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على تنظيم المهرجان بالتعاون مع شركائه، وبالتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس لتعزيز تواصل المجلس مع فئات المجتمع عبر مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي تمتد طوال العام الجاري، دعماً للوصول لأهدافنا لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية والصحية لعموم أفراد مجتمع أبوظبي.