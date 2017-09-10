«الرائد» بطل «حديريات» للبوانيش الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «الرائد» لمكتوم عتيق المهيري بطلاً لسباق حديريات للبوانيش، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول، وهو أول سباقات الموسم الجديد للنادي، الذي يتضمن العديد من الفئات في مقدمتها سباقات 60 قدماً و43 قدماً و22 قدماً.

وحل ثانياً «اللؤلؤ» لراشد سعيد الرميثي، واحتل المركز الثالث «الصياد 1» لأحمد عبد الله مرشد الرميثي، وذهب المركز الرابع لـ«الصياد 2» لمحمد أحمد عبد الله الرميثي، وفي المركز الخامس حل «هداف» لمحمد عبد العزيز إبراهيم الحمادي، وسادساً جاء «الزعيم» لعبيد جمعة الأحباب الرميثي، وحل في المركز السابع «الذيب» لسعيد سالم الرميثي، وجاء في المركز الثامن «مخضرم» لسلطان سعيد حارب، واحتل المركز التاسع «سلطان الخير» لناصر سلطان إبراهيم المرزوقي، وجاء في الترتيب العاشر «مقصص» لفريق اتحاد العديد.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وكان النادي قد خصص جوائز مالية للمشاركين، حيث يحصل البطل على 30 ألف درهم، والثاني على 29 ألف درهم، والثالث على 27 ألف درهم.

في شأن ثانٍ، استبعدت اللجنة الفنية للسباق ستة محامل شراعية من النتائج النهائية بسبب عدم الالتزام باللوائح والقوانين، فضلاً عن عدم الالتزام بالقياسات المطلوبة للمحامل.

من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري التهنئة للفائزين بالسباق، مؤكداً أن انطلاقة الموسم جاءت قوية ومميزة، وأشاد المهيري بالملتزمين من المشاركين باللوائح والقوانين، مؤكداً أن اللجنة الفنية استبعدت ستة محامل نظراً لعدم الالتزام بالقياسات المطلوبة.

وطالب المهيري الجميع بضرورة عدم اختراق القياسات المطلوبة، حتى يتمكن الجميع من المنافسة في أجواء تنافسية مميزة، وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الأحداث المهمة في مقدمتها السباقات الكبرى لفئة 60 قدماً، الأمر الذي يبشر بموسم حماسي ومثير.

وأشار المهيري إلى أن فئة البوانيش لها خصوصية بالغة لدى عشاق البحر، ومن هذا المنطلق يسعى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لتنظيم السباقات الخاصة بها دائماً، بهدف تخريج أجيال مستقبلية قادرة على المنافسة في الأحداث الكبرى.​