«هاتريك» لخيول الإمارات في افتتاح مهرجان جولاي كب

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمس إنجاز خيول الإمارات خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان جولاي في مضمار نيوماركت، حيث حققت ثلاثية «هاتريك» عبر ثنائية مستحقة لفريق جودلفين عبر «لوفرس نوت» و«بست سوليوشن»، فيما حقق «ميدسمر نايت» لخليفة بن دسمال لقب الختام.

شهد فعاليات السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، كما حضر السباق حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمهتمين بسباقات الخيل الإنجليزية.

واستهل ثنائية جودلفين «بست سوليوشن» بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة بات كوسجريف، في سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، وقطع الجواد البطل ابن الفحل «كودياك» البالغ من العمر أربع سنوات، المسافة بزمن قدره 2:31:40 دقيقة متفوقا على الوصيف «ميراج دانسر» بإشراف مايكل ستاوت وبقيادة ريان مور، فيما حل ثالثا «دوريتو» بإشراف اندرو بالدينج بقيادة جراهام لي. وأكملت المهرة «لوفرس نوت» الثنائية حينما توجت بلقب الشوط الخامس سباق بريتش ستاليون ستد للمهرات 1200 متر، وقطعت المسافة بزمن قدره 1:13:97 دقيقة.

وخطف الجواد «ويلز فار» بإشراف تيم استاربي وبقيادة ديفيد الان، الفوز في الشوط الافتتاحي لمسافة 13 «فيرلونج» سباق بحرين تروفي للفئة الثالثة، وحل وصيفا «لوكسلي» لجودلفين بإشراف شارلي ابلبي وبقيادة ويليام بيوك.