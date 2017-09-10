«الموارد البشرية» تكرم فريق السباحة

أبوظبي (الاتحاد)

كرم العميد عبيد سالم بالحبالة الكتبي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي في مكتبه، فريق «قطاع الموارد البشرية الفائز بالمركز الثاني في بطولة السباحة، والتي أقيمت ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية في الموسم الرياضي 2017 - 2018، في جامعة نيويورك أبوظبي، بجزيرة السعديات، بمشاركة 89 سباحا من جميع القطاعات الشرطية، ونظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع اللجنة العليا الرياضية في شرطة أبوظبي.

وأكد الكتبي أنه وضمن اهتمام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، تُولي الشرطة المتابعة المستمرة بالارتقاء بمنظومة الرياضة، والتي تعد من العناصر الحيوية والهامة التي تعزز من قدرة المنتسبين على القيام بواجباتهم بهمة ونشاط وإسعادهم بممارسة رياضات مُحببة إلى قلوبهم، تسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية والنفسية والوظيفية.

وهنأ الكتبي الفائزين في البطولة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق التميز في المجال الرياضي باستمرار موضحاً أن التنافس الرياضي يسمو بالأخلاق الحميدة، مثنياً على الأداء والمستوى الحماسي للفريق وتحليه بالروح الرياضية.