كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة مضمار لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار لاتست الفرنسي عصر اليوم كأس الوثبة ستاليونز، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد، والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة»، ويأتي تنظيم مهرجان كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

ويشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز بري نيزدور لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، 11 خيلاً، وتبلغ جائزته المالية 16,000 يورو.

وتنافس خيول الإمارات على اللقب، تتقدمها «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وحلت المهرة المنحدرة من نسل «منجز» في المركز الرابع في مشاركتها الوحيدة.