شباب الأهلي- دبي يعتمد الأجهزة الإدارية والفنية

أسامة أحمد (دبي)

كثفت أندية الطائرة استعداداتها لخوض تحدي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي ينطلق 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 فرق هي العين بطل الدوري في الموسم الماضي، والنصر بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبني ياس الحائز على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والجزيرة، والوصل، وشباب الأهلي- دبي، وحتا، وعجمان.

وعملت الأجهزة الفنية على ترتيب أوراقها من أجل خوض تحدي النسخة الجديدة لباكورة مسابقات الموسم وخصوصا أن الفوز بأول ألقاب الموسم الجديد يمثل قوة دفع كبيرة للبطل في مسابقتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفي أروقة شباب الأهلي- دبي تم اعتماد الأجهزة الإدارية والفنية للموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية من أجل أن يظهر بالصورة الجيدة التي تؤهله من أجل تحقيق طموحاته المطلوبة والتي تضم فهد الملا مشرفا على الطائرة بالنادي، فيما يتكون الجهازان الإداري والفني للفريق الأول من سعيد السويدي إداريا وعدنان سمحان إحصائيا والبحريني رضا على مدربا والمواطن خالد الجسمي مساعدا له.

وتتكون الأجهزة الإدارية والفنية للمراحل السنية من عدنان سمحان منسقا وأسامة المهيري مدربا لفريق الشباب وقاسم البلوشي إداريا، بينما يشرف المصري أحمد سعد على تدريب فريق الناشئين وعبد العزيز السويدي إداريا والمصري محمد عنتر مدربا للأشبال «أ» وعيسى الهاشمي إداريا فيما يشرف المصري خالد حافظ على تدريب الأشبال «ب» ومنصور عبدالله إداريا والمصري شريف عبد الرازق مدربا للصغار وفهد عبدالله إداريا.

ويبدأ الفريق الأول مشواره في الدوري الذي ينطلق 10 نوفمبر المقبل بمواجهة حتا فيما يلاقي عجمان في الجولة الثانية على أن يلاقي العين «حامل اللقب» في الجولة الثالثة والنصر في الجولة الرابعة والجزيرة في الجولة الخامسة وبني ياس في الأسبوع السادس بينما يختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة الوصل.

من ناحيته، أكد فهد الملا أن الفريق يسعى للمنافسة في الموسم الجديد على كل البطولات، والذي سيكون ساخنا بعد غياب الاحتكار في الموسم الماضي بتقاسم أندية العين والنصر وبني ياس الألقاب، مما سيكون له المرود الإيجابي على الموسم الجديد، ونتطلع أن تقدم الفرق كل ما عندها حتى ينعكس ذلك على المستوى الفني العام لمسابقات الدوري وكأسي صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة.

وأشار الملا إلى أن الفريق الأول بالنادي بدأ تحضيراته للموسم الجديد الأربعاء الماضي، بينما خاضت المراحل السنية حصصها التدريبية منذ أسبوعين وفق النهج المرسوم من الأجهزة الفنية، موضحا أن القائمة الحالية تضم 30 لاعبا على أن يحدد الجهاز الفني 15 لاعبا للوجود مع الفريق في الموسم الجديد.