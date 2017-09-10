ابن فطيس يتأهل إلى رماية «الأبطال العالميين»

دبي (الاتحاد)

تأهل سيف بن فطيس رامي منتخبنا إلى بطولة الأبطال العالميين والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي من 23 إلى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة أفضل 12 رامياً على مستوى العالم بعد اعتماد التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي كل عام.

ويشمل التصنيف الرماة كافة الذين حققوا نتائج مميزة طوال العام في مختلف المسابقات، ليتأهلوا بذلك للمشاركة في البطولة الكبرى التي تضم أفضل العناصر والمستويات.

وحقق سيف بن فطيس إنجازاً كبيراً بالوصول إلى تلك المكانة المتقدمة والتي جاءت بعد مجهودات متواصلة وعمل دؤوب خلال العام الجاري بعد أن حقق 4 ميداليات على صعد مختلفة وهي الميدالية الذهبية في البطولة العربية بالكويت، وذهبية الجراند بري بقبرص، وبرونزية ألعاب التضامن الإسلامي بباكو، والميدالية الذهبية بالبطولة الآسيوية السابعة على الأطباق بأستانا، ما كان له بالغ الأثر في حجز مقعد ضمن أفضل رماة العالم، وهو الأمر الذي يحسب لرياضة الإمارات بصفة عامة وللرماية على وجه الخصوص.

وتوجه سيف بن فطيس بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها غير المحدود للرياضة والرياضيين، وقال: لقد اعتادنا دائماً على هذا الاهتمام الذي يُترجم إلى نجاحات ملموسة تسجل باسم الوطن في كبرى المحافل والأحداث والاستحقاقات.

كما توجه بالشكر كذلك إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعم سموه ومتابعته لأبناء الإمارات في كل المناسبات الرياضية، مما يمنحنا الدافع القوي للمضي قدماً في تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات.

وأضاف: الشكر موصول أيضاً إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم لما يقدمه لنا في رماية الإسكيت من تجارب ونقل معرفة وخبرة اكتسبها طوال سنوات متتالية ولم يبخل بها أبداً على أي رامٍ، طالما كان الهدف تمثيل الوطن ورفع رايته عالياً.