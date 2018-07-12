الروسي بوجدان.. أجنبي «طائرة العميد»

أسامة أحمد (دبي)

تعاقدت شركة النصر للألعاب الرياضية مع الروسي بوجدان 28 عاماً، والذي يبلغ طوله 201 سنتمتر، والمحترف في الدوري الإندونيسي للعب في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة لتحسم ملفي الجهاز الفني واللاعب الأجنبي.

وكان «العميد» قد تعاقد رسمياً مع الصربي جوران لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة، والذي يدشن تحضيراته للموسم الجديد، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، والذي سيشهد تصعيد 3 من لاعبي الشباب بعد النجاحات التي حققتها اللعبة في المراحل السنية.

يُشار إلى أن الصربي جوران يملك خلفية كاملة عن الدوريات الخليجية بصفة عامة، والإماراتي على وجه الخصوص، والذي سبق أن درب بني ياس والأهلي سابقا والهلال السعودي، كما أنه عمل في الدوري اللبناني.

وتولي شركة النصر اهتماماً كبيراً بالفرق المختلفة بالنادي من ضمنها «الطائرة» من أجل حصد النتائج الإيجابية التي تؤهلها لتحقيق الطموحات المطلوبة، والتي وضعت منهجية كاملة من أجل الارتقاء بألعاب الصالات لتحقيق المراد على الصعد كافة، وخصوصاً أن الشركة تسعى دائما لتوفير جميع عوامل النجاح لفرق الطائرة المختلفة بالنادي من أجل ترك بصمة جديدة.

وكان فريق الرجال بالنصر قد حصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الممتازة للموسم المنتهي، فيما حصل على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم قبل الماضي.

وحققت المراحل السنية بالنادي العديد من المكتسبات في الموسم المنتهي، حيث جمع فريق الشباب بين لقبي الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة فيما حصل«الناشئين» على بطولة الدوري، ما يؤكد أن المراحل السنية في القلعة الزرقاء على الطريق الصحيح، وخصوصا أن هذه النجاحات لم تـأت من فراغ وتعد بكل المقاييس قوة دفع كبيرة للسير على درب النجاحات، وعدم التفريط في هذا المكتسب لترتدي الفرق النصراوية المختلفة قفاز التحدي من أجل حصد نتائج إيجابية، وخصوصاً أن فريق الرجال يسعى في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية من أجل العودة إلى منصات التتويج، وتكرار مشهد فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غياب.