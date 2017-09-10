الشامسي وصيفة «8 أعوام» والمعمري ثالثة «تحت 14»

دبي (الاتحاد)
حققت وافية المعمري لاعبة المنتخب ونادي العين للثقافة والشطرنج المركز الثالث في منافسات الشطرنج الكلاسيكي لفئة تحت 14 عاماً ضمن بطولة آسيا الغربية للشطرنج للشباب المقامة حالياً في سريلانكا بمشاركة 24، ونالت موزة الشامسي المركز الثاني في البطولة لفئتها تحت 8 أعوام، في تفوق يمثل إضافة لإنجاز حمد الشامسي الذي حصد المركز الثاني في الشطرنج السريع في نفس البطولة.
من جهتها، عبرت وافية المعمري عن شكرها وتقديرها للشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج على الدعم اللامحدود الذي ظل يقدمه للاعبين واللاعبات والذي أثمر عن العديد من الإنجازات.
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وأعربت موزة الشامسي عن سعادتها الكبيرة بما تحقق في البطولة التي جاءت مباشرة عقب المشاركة في بطولة الإمارات الفردية ومهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وأضافت: الشكر لإدارة نادي العين للشطرنج ولكل من ساعدنا، ونتطلع لتطوير أنفسنا والتدريب المستمر حتى نحقق المزيد من الإنجازات لدولتنا الحبيبة.
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وأضافت: نبارك الإنجاز لإدارة النادي والاتحاد ولأسر لاعبينا ولاعباتنا المشاركين في البطولة على النجاح وتحقيق المراكز المشرفة، ونعد ببذل كل غال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وتابعت: نشكر سفارة الدولة في سريلانكا بقيادة السفير عبدالحميد كاظم الملا وأعضاء السفارة عبدالله بطي الشامسي وعلي سعيد المهيري اللذين زاروا مقر البعثة، ووقفوا في قاعات المنافسات للاطمئنان على لاعبينا ولاعباتنا.