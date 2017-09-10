الشامسي وصيفة «8 أعوام» والمعمري ثالثة «تحت 14»

دبي (الاتحاد)

حققت وافية المعمري لاعبة المنتخب ونادي العين للثقافة والشطرنج المركز الثالث في منافسات الشطرنج الكلاسيكي لفئة تحت 14 عاماً ضمن بطولة آسيا الغربية للشطرنج للشباب المقامة حالياً في سريلانكا بمشاركة 24، ونالت موزة الشامسي المركز الثاني في البطولة لفئتها تحت 8 أعوام، في تفوق يمثل إضافة لإنجاز حمد الشامسي الذي حصد المركز الثاني في الشطرنج السريع في نفس البطولة.

من جهتها، عبرت وافية المعمري عن شكرها وتقديرها للشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج على الدعم اللامحدود الذي ظل يقدمه للاعبين واللاعبات والذي أثمر عن العديد من الإنجازات.

كما توجهت بالشكر إلى إدارة النادي والاتحاد ورئيس ونائب رئيس البعثة إلى سيريلانكا لتذليلهم كافة الصعاب لنا حتى نُشارك في أفضل الظروف، ونمثل شعار الإمارات، ونرفعه في منصات التتويج، ونحن سنكون دائماً عند حُسن ظن بلادنا ونبذل أقصى الجهود من أجلها.

وأعربت موزة الشامسي عن سعادتها الكبيرة بما تحقق في البطولة التي جاءت مباشرة عقب المشاركة في بطولة الإمارات الفردية ومهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وأضافت: الشكر لإدارة نادي العين للشطرنج ولكل من ساعدنا، ونتطلع لتطوير أنفسنا والتدريب المستمر حتى نحقق المزيد من الإنجازات لدولتنا الحبيبة.

من جهتها، وصفت منى الهرمودي نائبة رئيس البعثة الإنجاز بالباهر، معربة عن شكرها لرئاسة النادي على تسخير الإمكانيات كافة لأجل تأتي المشاركة ناجحة.

وأضافت: نبارك الإنجاز لإدارة النادي والاتحاد ولأسر لاعبينا ولاعباتنا المشاركين في البطولة على النجاح وتحقيق المراكز المشرفة، ونعد ببذل كل غال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وتابعت: نشكر سفارة الدولة في سريلانكا بقيادة السفير عبدالحميد كاظم الملا وأعضاء السفارة عبدالله بطي الشامسي وعلي سعيد المهيري اللذين زاروا مقر البعثة، ووقفوا في قاعات المنافسات للاطمئنان على لاعبينا ولاعباتنا.