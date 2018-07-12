بطولات الاتحاد العربي للدراجات ضمن الروزنامة الدولية

رضا سليم (الشارقة)

أعلن الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي عن قرار الاتحاد الدولي للعبة بالاعتراف الرسمي بالاتحاد وإدراج البطولة العربية في أجندته الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العربي للعبة مساء أمس الأول، بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، ونائبه الدكتور محمد وجيه عزام، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعمر عبدالرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة، والمستشار إسماعيل الحوسني أمين عام الاتحاد، وجمال الفاعوري رئيس الاتحاد الأردني للدراجات، عضو الاتحاد العربي، وفاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات، عضو الاتحاد العربي، وسالم الشحي الأمين المالي للاتحاد.

وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي في بداية المؤتمر، أن هذه الخطوة تمثل نقلة عالمية للدراجين العرب، وقال: «سعينا طوال السنوات الماضية إلى الوصول للاعتراف الدولي منذ تأسيس الاتحاد العربي عام 1975، ونحن سعداء بهذا القرار لما له من تأثير كبير على الدراجين العربي وأيضاً له تأثير إيجابي على كل عناصر اللعبة، خاصة أن القرار يتضمن حصول الدراجين العرب على نقاط من خلال مشاركتهم في البطولات العربية تساعدهم في التأهل للبطولات العالمية والأولمبياد».

وأشار إلى أن الاتحاد العربي خلال فترة العمل من عام 2001 تقدم مرات عديدة بطلب للاتحاد الدولي من أجل الاعتراف بالبطولات العربية ولكن المحاولات لم تتوقف، إلى أن نجحنا في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وهو ما سيكون له الكثير من المكاسب الفنية والإدارية والتسويقية.

وأوضح أن العشرة الأوائل في ترتيب البطولات العربية سيحصلون على نقاط دولية، في كل مسابقة مثل سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية، وقال الدكتور محمد وجيه عزام: «المخاطبات لم تتوقف مع الاتحاد الدولي طوال السنوات الماضية، ما دفع الاتحاد العربي لتشكيل لجنة العلاقات الخارجية الدولية، وخلال زيارة الفرنسي ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للقاهرة في أبريل الماضي تم عرض الموضوع من جديد ووعد رئيس الاتحاد الدولي بالاعتراف العربي، وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المقام في فرنسا يونيو الماضي طلبنا منهم تنفيذ وعدهم، خاصة أن الاتحاد العربي الوحيد الذي يضم 22 دولة من قارتين، وبالفعل استفادت 5 اتحادات إقليمية على مستوى العالم من القرار.

وأشاد عزام بالجهود التي قام بها محمد الماحي رئيس الاتحاد المغربي للدراجات، عضو الاتحاد الدولي، من أجل إعلان القرار، وقال: الاتحاد العربي لديه الآن 9 بطولات في أجندته السنوية، وسوف تستضيف مصر البطولة العربية للدراجة الجبلية والتي انطلقت نسختها الأولى في تونس، ويكفينا فخراً أن بطولات الاتحاد العربي لم تتأثر خلال السنوات الماضية، رغم الظروف التي مرت بها عدد من الدول العربية، ولم يتم إلغاء أية بطولة».

وكشف عزام أن الاتحاد العربي يخطط لإنشاء جامعة الدراجة الدولية والتي يستفيد منها اللاعبون والمدربون والحكام والكوادر التنظيمية، منوهاً إلى أن جميع البطولات العربية سيتواجد فيها الحكم العام من الاتحاد الدولي، وسنحرص على أن تكون هناك دورة للحكام قبل كل بطولة من أجل الاستفادة من تواجد الحكم الدولي العام.

وأشار فاتشيه زادوريان، عضو الاتحاد العربي، إلى أن الدراجة العربية مقبلة على الأولمبياد في طوكيو 2020، ومن المؤكد أن النقاط التي يحصل عليها اللاعبون العرب ستكون في صالحهم للتأهل للأولمبياد وهو ما يجعلنا نطمح في أن يكون عدد الدراجين العرب في طوكيو 2020 أكبر من أية دورة أولمبية أخرى، وهو ما ينطبق على كل البطولات العالمية والقارية التي تحتاج إلى تأهيل، وبالتالي سيكون الباب مفتوحاً أمام الدراجة العربية للمشاركة في البطولات، موضحاً أن الاتحاد العربي سيدشن بطولة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة 2019، وهي «الباراسيكل».