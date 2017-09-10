«أبوظبي للكريكت» يستضيف 5 مباريات

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي أبوظبي للكريكت وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي 5 مباريات بين منتخبي باكستان وسريلانكا من بين 11 مباراة للمنتخبين، حيث إن النادي هو الوحيد الذي يستضيف أي مباراة لـ «T 20»، ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متميز لاستضافة ولإقامة أبرز مباريات وسلسلة فعاليات الكريكت الدولية والعالمية.

وينطلق الموسم الدولي الجديد للنادي 28 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، حيث يتم تنظيم سلسة المجلس الباكستاني ويستضيفها النادي بإقامة 4 مباريات أخرى لاحقاً، من ضمنها المباراتان الثانية والثالثة «مباريات اليوم الواحد الدولية» وذلك من 16 إلى 18 أكتوبر، والمباراتان الأولى والثانية لـ «T 20» ضمن مباريات الأطراف الثلاثة، وذلك يومي 26 و27 أكتوبر، بينما تقام المباراة الختامية للسلسلة في مدينة لاهور الباكستانية.

وتمثل هذه المباريات حراكا كثيفا للنادي في حلته الجديدة بعد أن شهد النادي واستاد زايد للكريكت الذي يسع لـ 18000 متفرج العديد من التحديثات الداخلية التي تمت طبقا لأعلى المواصفات العالمية للكريكت.

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نشعر بحماس كبير لاختيار المجلس الباكستاني للكريكت لمدينة أبوظبي لاستضافة هذه المباريات الدولية الكبيرة، ونحن في المجلس سنقدم كامل دعمنا للنادي لاستضافة هذه السلسلة من المباريات الدولية المتميزة والتي ستسهم في نشر هذا النوع من الرياضة هنا في أبوظبي.