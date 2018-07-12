«تجديف الحمرية» يعسكر في إسبانيا



تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018 الحمرية (الاتحاد) وصلت بعثة نادي الحمرية للتجديف الحديث إسبانيا لبدء معسكر إعدادي في مدينة أشبيليا، والذي سيتواصل على مدى عشرة أيام، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية والعربية، ويشرف على تدريب الفريق سيد علي. وأكد سالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية المشرف العام على الفريق، أهمية المعسكر الخارجي لمواصلة مشوار التألق وحصد الألقاب، وأشار إلى أن المعسكر سيتواصل على مدى الأيام المقبلة لمنح اللاعبين فرصة كبيرة لتأهيل قدراتهم، والاستعداد للموسم المقبل سواء كان محلياً أو دولياً، وتمثيل الإمارات في البطولة الآسيوية والعربية، بغية الوصول للمركز الأول. وأوضح أن الاستحقاق الأول للفريق سيكون المشاركة في البطولة الآسيوية أغسطس بأندونيسيا، تليها مشاركة الفريق في الاستحقاق الذي يليه، وهو البطولة العربية سبتمبر في الجزائر.