المعيني: ذهبية روضة غيرت خريطة الشطرنج الإماراتي

رضا سليم (دبي)

أكد الدكتور سرحان حسن المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، أن الإنجاز الذي حققته روضة عيسى السركال بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم تحت 8 سنوات غير خريطة الشطرنج الإماراتي؛ نظراً لأنه جاء بعد سنوات طويلة لم نحقق فيها إنجازاً عالمياً بعدما حقق سعيد أحمد سعيد بطولة العالم تحت 14 سنة في المكسيك 1981، مشيراً إلى أن إنجاز روضة يحفز جميع اللاعبين واللاعبات على الفوز بالبطولات، وبالتالي ستكون هناك دفعة معنوية كبيرة على مستوى جميع المراحل السنية للأولاد والبنات.

وأضاف: هذا الإنجاز مسؤولية كبيرة؛ نظراً لأننا نفكر من الآن في تجهيز روضة لبطولة العالم تحت 10 سنوات، من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز وإضافة بطولة عالمية جديدة للرياضة الإماراتية، موجهاً الشكر إلى كل من ساهم في صناعة الإنجاز، في مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة، على الدعم المادي والمعنوي، وإلى نادي أبوظبي للشطرنج الذي تعاون مع الاتحاد في تجهيز روضة للبطولة.

وكشف المعيني عن أن الاتحاد حرص على أن يكون عبدالله عبدالرحمن الحوار، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، هو رئيس البعثة؛ نظراً لخبرته الطويلة في السفر للبطولات مع شقيقه الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، حيث يجيد التعامل مع ضغوط المباريات، وقال: في إحدى المباريات تعادلت روضة في مباراة سهلة كان من الممكن أن تفوز فيها، وقام الحوار بإخراجها من جو البطولة إلى منطقة الألعاب لفترة، وبالفعل عادت وحققت الفوز في الجولة التالية، وهي الخبرة التي نتحدث عنها في كل البطولات ودور الإداري مع اللاعب أو اللاعبة.

وأوضح أن «الاتحاد سخر إمكانياته من أجل روضة وتم استبعادها من المشاركة في بطولات محلية من قبل نادي أبوظبي حتى تستعد للبطولة، وكانت خطوة جيدة»، مشيراً إلى أن للأسرة دوراً كبيراً في الإنجاز، ونفخر بأن المعادلة الصعبة تحققت في هذا الإنجاز بتعاون الاتحاد مع النادي والبيت.