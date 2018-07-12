مارتن يهدي فريق الإمارات المركز السادس

أبوظبي (الاتحاد)

قدم فريق الإمارات مستوى جيداً في المرحلة الخامسة من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، وتمكن الدراج دان مارتن من الحصول على المركز السادس بنهاية المرحلة التي امتدت على مسافة 204.5كم من لوريان إلى كامبار، بدأ السباق على مسار ساحلي مستوٍ، قبل أن يواجه الدراجون سلسلة من مسافات التسلق القصيرة والحادة على طرق بريتون الصعبة، وتعتبر هذه الطرق مناسبة لأسلوب قيادة الدراج دان مارتن. قدم الفريق أداء جيداً ضمن المجموعة الرئيسة، حيث عمل على حماية مارتن، وتمكن من تجنب الحوادث على طول المسار. ومع تقدم السباق، أصبحت تضاريس المسار مناسبة لمارتن الذي تمكن من تجاوز المجموعة الرئيسة وصولاً إلى المقدمة. وخلال الكيلومترات القليلة الأخيرة، بدأ مارتن بتسريع وتيرته ليتنافس جنباً إلى جنب مع أسرع الدراجين المشاركين في الجولة. وواجه الدراجون في الجزء الأخير من المسار سباق سرعة على مسار منحدر، حيث قدم مارتن أداء جيداً وفوت الفوز بالمركز الخامس بفارق ضئيل. كما حافظ الدراج ألكسندر كريستوف المتخصص بسباقات السرعة على مركزه خلال الجزء الأول من السباق، ومع اقتراب المجموعة الرئيسة من رودواليك عند نقطة 92.5كم، زاد كريستوف من جهوده ليتمكن أخيراً من تجاوز خط النهاية محتلاً المركز العاشر، ويكسب بذلك 6 نقاط إضافية، ليحافظ على المركز الثالث في تصنيف القميص الأخضر. وقال مارتن: «كنت أتمتع بشعور جيد طوال السباق، واعتقدت خلال الكيلومتر الأخير أنني قد أحظى بفرصة الفوز، ولكن لم تكن لدي الطاقة اللازمة لسباق السرعة الكبير، لأنني كنت أتمرن من أجل السباقات الجبلية. ومع ذلك، كنت سعيداً لكوني في المقدمة مع هؤلاء الدراجين، وعندما خففنا سرعة قبل 400م من خط النهاية، فكرت في الانطلاق، ولكن بسبب وجود المنعطفات كان من المستحيل عليَّ أن أحتل الصدارة. لقد قدم الفريق أداء مميزاً من خلال حمايتي طوال السباق، ما مكنني من توفير طاقتي، ولذلك سأكون أكثر نشاطاً خلال الأيام المقبلة. أنا سعيد بالنتيجة التي حققتها في الجولة».