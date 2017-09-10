وليد بن أحمد بطل الرجال وفريدة تتصدر السيدات

دبي (الاتحاد)

أحرزت فريدة علي المركز الأول في فئة السيدات لبطولة دبي الدولية لتحدي «الرمضى» التي نظمها نادي رحّالة الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت شعار «من دبي إلى العالم»، وسجلت نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيها أكثر من 180 متنافساً من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأنهت فريدة السباق في 3:15 دقيقة، فيما جاءت الفلبينية روزي فيلاسز في المركز الثاني مسجلة 3:37 دقيقة، وحلت أسماء بشر في المركز الثالث بزمن وقدره 5:45 دقيقة.

وسيطر العمانيون على المراكز الأولى في منافسات الرجال، حيث فاز وليد بن أحمد بالمركز الأول بتحقيقه 1:33 دقيقة، تلاه مصباح مازن ماجد في المركز الثاني بتسجيله 1:49 دقيقة، وجاء سعد مبارك في المركز الثالث بتحقيقه 2:04 دقيقة.

توج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة من الفئتين الرجال والسيدات ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس رحالة الإمارات، رئيس مهرجان الرحالة العالمي.