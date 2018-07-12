سيباستيان سياني ثاني صفقات الجزيرة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تعاقد نادي الجزيرة مع اللاعب الكاميروني الدولي سيباستيان سياني لمدة موسم واحد قابل للتمديد لينضم إلى قلعة فخر أبوظبي في الموسم المقبل كلاعب وسط، وهو الصفقة الثانية للنادي بعد التعاقد مع الغاني إيرنست أسانتي لمدة عامين في مركز الجناح.

وكان اللاعب الكاميروني ضمن اهتمامات الجزيرة في العامين الماضيين للاستفادة من خدماته، سواء في مرحلة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، إلا أنها لم تكلل بالنجاح إلا في الأيام الأخيرة، نظراً لتمسك فريق أنتويرب البلجيكي به طوال الفترات السابقة، حيث إنه يتميز بالقوة والسرعة في اللعب، ويملك قدرات قيادية تدفعه لتحقيق قيمة مضافة للفريق الذي ينتمي إليه.

وخاض سياني المولود في ديسمبر عام 1986 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده الكاميرون منذ ظهوره الأول مع الاسود في أكتوبر 2015.

وسجل للكاميرون هدفين، وساهم في فوز بلاده بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون في 2017، بعدما صنع هدف الفوز الحاسم على المنتخب المصري لزميله فنسنت أبو بكر في النهائي.

وارتدى سياني مؤخراً شارة قيادة المنتخب في المباراة الدولية الودية ضد بوركينا فاسو في مايو الماضي، وسبق للاعب أن لعب لأندية أندرلخت البلجيكي، الذي تخرج من أكاديميته في 2007، وبروكسيل وأوستند الذي دافع عن شعاره لخمسة مواسم، قبل أن ينضم لأنتويرب ثم إلى الجزيرة.

وسينضم اللاعب مع زميله الغاني ايرنست أسانتي في فترة الإعداد للموسم المقبل، كما أنه سيسافر مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في هولندا بعد غد السبت، وذلك بعد أن تجاوز بنجاح إجراءات الفحص الطبي التي أجريت مؤخراً تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الجزيرة.