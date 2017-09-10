«ألعاب» النصر ترفع راية التحدي من دون «أجانب»

مراد المصري (دبي)

أعلنت ألعاب الصالة في نادي النصر التحدي ترقبا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك في ضوء التحضيرات والتدريبات المكثفة للألعاب الفردية والجماعية، أملا بمواصلة حصد النجاحات حينما توجت هذه الألعاب ب 71 لقبا الموسم الماضي.

وتوزعت تدريبات الفرق بين الصالة الرياضية في النادي وعلى الملاعب الخارجية.

وتكثف فرق الألعاب الجماعية استعداداتها وكذلك فرق الألعاب القتالية من الجو جيتسو والتايكواندو، وأيضا الفردية كرة الطاولة، والسباحة، فيما تطوف فرق الدراجات شوارع دبي وهي تستعد لحصد المزيد من الألقاب.

وسيكون الحمل مضاعفا على الفرق الجماعية التي تخوض الموسم المقبل دون أجانب، وذلك مع تمسك النصر وأندية دبي بهذا القرار، ورغم ذلك فإن فرق كرة السلة والطائرة واليد ظهرت في قمة تفاؤلها ورغبة كبيرة من اللاعبين للوجود في القائمة الأساسية ومنافسة الفرق الأخرى التي ستكون متسلحة بالأجانب.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن الحفاظ على المكتسبات والبناء عليها أهم دائما مما تحقق في الماضي، وقال: في الموسم الماضي حققت الفرق الرياضية في النصر ممثلة بألعاب الصالة، 71 لقبا و189 ميدالية بواقع 89 ذهبية و40 فضية و66 برونزية، وذلك في ألعاب كرة السلة والطائرة واليد وألعاب القوى والدراجات الهوائية وكرة الطاولة والكاراتيه والتايكواندو والجو جيتسو والسباحة، وهي أرقام نفتخر بها لكن نضعها طي النسيان مؤقتا، ونبدأ بالعمل للموسم الجديد بنفس الروح والرغبة في اتجاهين ما بين حصد المزيد من هذه الألقاب، والهدف الأهم بناء وإعداد لاعبين قادرين على إكمال المسيرة وذلك من خلال تركيزنا على بناء القاعدة من الشباب والناشئين والتواصل دائما مع المدارس.

وثمن أبو الشوارب الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، الذي يولي الألعاب الرياضية كافة اهتمامه ما كان له بالغ الأثر في وجود هذا الكم الكبير من الألعاب في النصر والنتائج التي تحققها.

من جانبه، أكد عبد الرزاق الهاشمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التزام اللاعبين وجديتهم الكبيرة التي لمسناها على أرض الواقع أمر يعكس رغبة في حصد المزيد من النتائج، وهو ما يجعلنا نسعى دائما لتوفير المتطلبات كافة للفرق والرياضيين والوقوف معهم وتحديدا في الفترة التي تسبق انطلاق الموسم، وتعد الركيزة الأساسية لاحقا من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتحدث عبد الباسط علي عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة حول النقلة النوعية التي تشهدها تغطية تدريبات هذه الألعاب عبر الحسابات الرسمية للنادي، وقال: الفريق الإعلامي سعى إلى إبراز هذه الألعاب الرياضية والجهود التي يقومون بها، بهدف التشجيع سواء الرياضيين الحاليين أو أبنائنا في المجتمع للانضمام وممارسة أي لعبة رياضية يمتلكون فيها القدرات اللازمة، حيث يعتبر النصر النادي الأكثر شمولية وتنوعا في الألعاب الرياضية المدرجة فيه والتي ينافس فيها بالمسابقات الرسمية.