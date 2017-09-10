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الاتفاقية تتضمن برامج تأهيلية مختصة بالرعاية

«هيلث بوينت» شريك الرعاية الصحية لـ «أبوظبي الرياضي»
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تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى «هيلث بوينت» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي يصبح بموجبها المستشفى شريك الرعاية الصحية الرسمي للمجلس، وتضم الاتفاقية برنامجاً تأهيلياً مختصاً بالرعاية الصحية يهدف إلى دعم القطاع الرياضي بالأدوات الضرورية للحفاظ على أنماط حياة صحية.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن مجلس أبوظبي الرياضي من الاستفادة من الخبرات الواسعة لفريق عمل «هيلث بوينت» من الأطباء واختصاصيي الصحة العامة والتغذية، وكذلك من منشآته الصحية، للمساعدة في تحديد سبل الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل البدني، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للاعبين والمدربين وموظفي المجلس، كما سيوجد خبراء «هيلث بوينت» لتقديم تمارين مباشرة وتشجيع المشاركين على إجراء تغييرات إيجابية في أنماط حياتهم.

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة شراكة استراتيجية تنسجم مع التزامنا على المدى الطويل بتطوير القطاع الرياضي في أبوظبي، وإرساء أسس الصحة الجيدة من خلال تقديم التثقيف الصحي والبرامج التي تدعم أسلوب حياة نشطاً وسليماً.

وقع اتفاقية الشراكة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة مي الجابر، نائب المدير الطبي ورئيس مبادرة صحة المرأة والصحة العامة في المستشفى.

 وأكد عارف حمد العواني أن الاتفاقية ستتيح تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وأحدثها للرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي في الدولة، وأضاف: نقدر مكانة «هيلث بوينت» باعتباره مستشفى رائداً في مجال الطب الرياضي وطب العظام، ونحن على ثقة تامة بجودة الخدمات والرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها فريق العمل. ... المزيد
     
 

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